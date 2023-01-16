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АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд у січні спрямував на соцвиплати майже ₴34 мільярди

10:41 16.01.2023 |

Економіка

 

На соціальні виплати у січні Пенсійний фонд України (ПФУ) направив ₴33,9 мільярда, в тому числі на пенсії - ₴28,8 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Так, за повідомленням Фонду, станом на 15 січня на пенсійні виплати за поточний місяць було направлено ₴28,8 мільярда, у тому числі ₴6,3 мільярда грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", ₴22,5 мільярда - через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум.

Крім того, ₴1,2 мільярда було спрямовано на виплати застрахованим українцям, в тому числі ₴331,8 мільйона - на оплату лікарняних.

Ще на суму ₴3,9 мільярда було профінансовано виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Як повідомлялося, на соціальні виплати з державного бюджету в 2022 році направлено ₴415,7 мільярда, з них ₴232,9 мільярда - Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій.
 

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