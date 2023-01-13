У Мінекономіки розраховують невдовзі повернутись до аукціонів при закупівлях на Prozorro

У Мінекономіки припускають, що, можливо, навесні можна буде повністю повернути аукціони на Prozorro.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун.

"У постанові Кабміну закладено термін 6 місяців. Саме цей період, за словами міністра енергетики (Германа Галущенка - ред.), знадобиться для повного відновлення енергосистеми за умови відсутності ворожих влучань в об'єкти енергоінфраструктури. Однак, я дуже сподіваюся, що до аукціонів ми повернемося раніше", - сказала Бігун.

За її словами, наразі розглядаються кілька варіантів, залежно від того, наскільки ефективно себе покажуть закупівлі без трираундового аукціону, як буде змінюватися ситуація з енергетикою в країні і наскільки адаптується бізнес.

Бігун припустила, що, можливо, ситуація стабілізується вже навесні, і можна буде повністю повернути аукціони. Інший варіант - запровадити опціональні аукціони.

"Зараз у Prozorro триває розробка (процедури - ред.) для Світового банку, аби закупівлі World Bank для відбудови країни можна було здійснювати через Prozorro. Однією з вимог Світового банку є запровадження опціональних аукціонів, оскільки було чимало дискусій, чи потрібні аукціони для складних предметів закупівель. Ми розраховуємо, що за місяць-два таку процедуру для Світового банку ми запровадимо в Prozorro, і цей функціонал ми могли б перенести на всі закупівлі в системі - замовник сам обиратиме, чи потрібен йому аукціон", - зазначила Бігун.

Крім того, у міністерстві розглядають варіант зробити аукціони обов'язковими для дороговартісних закупівель.

"Адже якщо йдеться про закупівлі на, скажімо, десятки мільйонів гривень, то учасники точно в змозі забезпечити себе безперебійним інтернетом", - додала Бігун.

Як повідомлялося, через регулярні та тривалі відключення електроенергії уряд тимчасово дозволив проводити торги на Prozorro без аукціонів. Нововведення стосується закупівель, розпочатих із 3 січня.

З початку повномасштабної війни у системі електронних закупівель Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд грн. Учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств, різниця між загальною сумою, яку державні замовники планували витратити на свої закупівлі, та сумою, за якою були укладені контракти завдяки тендерним процедурам, склала 6 млрд грн.