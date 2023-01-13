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Середня пенсія в Україні зросла до 4623 грн, але понад 60% пенсіонерів отримують менше

16:33 13.01.2023 |

Економіка

Середня пенсія в Україні зросла до 4623 грн, але понад 60% пенсіонерів отримують менше

 

Середній розмір пенсійної виплати в Україні у 2022 році збільшився майже на 16% - до 4622,59 грн станом на 1 січня. Рік тому цей показник становив 3991,53 грн.

За даними Пенсійного фонду України, на початок 2023 року в Україні налічувалось 10,687 млн пенсіонерів.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев уточнив, що в реальному вимірі, з врахуванням інфляції, середня пенсія скоротилась на 8,5%, а у доларовому еквіваленті - на 13,6%.

"Було б дивно очікувати зростання реальних доходів громадян під час війни, але влада зробила все можливе аби тягар зростання вартості життя під час війни й сплеску інфляції для найбільш незахищених верств населення, зокрема для пенсіонерів, було пом'якшено. Просто порівняйте ці цифри з загальним падінням реального ВВП (щонайменше на 30%) або реальних зарплат (щонайменше на 20%)", - написав він у Telegram.

Середня пенсія в Україні зросла до 4623 грн, але понад 60% пенсіонерів отримують менше

 

У переважної кількості пенсіонерів розмір виплати менший середнього. Понад 60% пенсіонерів отримують не більше як 4000 грн на місяць, ще 11,4% - від 4000 до 5000 грн.

У 19,1% пенсіонерів пенсія знаходиться в діапазоні від 5000 до 10 000 грн, а 7,3% отримують понад 10 000 грн на місяць.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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