Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 11 міс.-2022 зріс у 2,3 раза – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-листопаді 2022 року зросло у 2,3 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $8,524 млрд з $3,635 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з січнем-листопадом 2021 року скоротився на 33,6% - до $40,671 млрд, імпорт - на 24,2%, до $49,195млрд.

Держстат уточнив, що у листопаді порівняно з жовтнем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,6% - до $3,507 млрд, а імпорту - зріс на 2,0%, до $4,827 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в листопаді-2022 було від'ємним і становило $1,319 млрд, тоді як у жовтні-2022 воно також було від'ємним - $1,129 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-листопаді 2022 року становив 0,83 (у січні-листопаді-2021 - 0,94).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країн світу.

Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-листопаді 2022р.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-листопад 2022 до січня-листопада 2021, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-листопад 2022 до січня-листопада 2021, % Загалом 40671.2 66.4 49194.9 75.8 Тварини, продукти тваринного походження 1354 112.3 1060.5 75.9 Продукти рослинного походження 12037.4 87.9 1716 91.3 - зернові культури 8079.8 75.2 143.3 94.2 Жири тваринного та рослинного походження 5434.2 89.4 277.8 69.1 Готові харчові продукти 2214.4 64.6 2290.3 71.6 Мінеральні продукти 4162.5 52 11755.9 89.1 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 973 133.9 11465.2 90.9 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема 1205.6 49.8 5750.2 66.9 Фармацевтична продукція 211.2 76.5 1737.2 64 Добрива 159.7 32 749.5 52.2 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 447.5 44.5 2988.4 68.6 Шкіряна сировина 95.2 65 202.8 73 Деревина та вироби з неї 1781.2 96.1 184.6 46.4 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 258.9 52.7 688.9 69.2 Текстильні матеріали та вироби 624.1 79.4 2140.6 88.4 Взуття 160.1 92.4 491 94.4 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 285.2 54.2 586.3 69.3 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 39.1 33.8 58.5 30.7 Недорогоцінні метали та вироби з них 5731.5 39.6 2365 60 - чорні метали 4358.7 34.6 864 61.3 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 3477.6 72.9 7821.8 61.7 Реактори ядерні, казани, машини 1076.8 56.9 3720.6 51.8 Електричні машини 2400.8 83.4 4101.2 74.5 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 334.4 55.8 5025.9 72.8 Засоби наземного транспорту, крім залізничних 121.8 80.6 4780.9 74 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 111 72 993.3 78.2 Різні промтовари 897.1 78.5 641.5 53.6 Твори мистецтва 0.9 38 0.5 9.3 Товари, придбані в портах 0.5 48 47.8 50

Дані: Держстат України