Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 11 міс.-2022 зріс у 2,3 раза – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-листопаді 2022 року зросло у 2,3 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $8,524 млрд з $3,635 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з січнем-листопадом 2021 року скоротився на 33,6% - до $40,671 млрд, імпорт - на 24,2%, до $49,195млрд.
Держстат уточнив, що у листопаді порівняно з жовтнем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,6% - до $3,507 млрд, а імпорту - зріс на 2,0%, до $4,827 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в листопаді-2022 було від'ємним і становило $1,319 млрд, тоді як у жовтні-2022 воно також було від'ємним - $1,129 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-листопаді 2022 року становив 0,83 (у січні-листопаді-2021 - 0,94).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-листопаді 2022р.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-листопад 2022 до січня-листопада 2021, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-листопад 2022 до січня-листопада 2021, %
| Загалом
| 40671.2
| 66.4
| 49194.9
| 75.8
| Тварини, продукти тваринного походження
| 1354
| 112.3
| 1060.5
| 75.9
| Продукти рослинного походження
| 12037.4
| 87.9
| 1716
| 91.3
| - зернові культури
| 8079.8
| 75.2
| 143.3
| 94.2
| Жири тваринного та рослинного походження
| 5434.2
| 89.4
| 277.8
| 69.1
| Готові харчові продукти
| 2214.4
| 64.6
| 2290.3
| 71.6
| Мінеральні продукти
| 4162.5
| 52
| 11755.9
| 89.1
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 973
| 133.9
| 11465.2
| 90.9
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема
| 1205.6
| 49.8
| 5750.2
| 66.9
| Фармацевтична продукція
| 211.2
| 76.5
| 1737.2
| 64
| Добрива
| 159.7
| 32
| 749.5
| 52.2
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 447.5
| 44.5
| 2988.4
| 68.6
| Шкіряна сировина
| 95.2
| 65
| 202.8
| 73
| Деревина та вироби з неї
| 1781.2
| 96.1
| 184.6
| 46.4
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 258.9
| 52.7
| 688.9
| 69.2
| Текстильні матеріали та вироби
| 624.1
| 79.4
| 2140.6
| 88.4
| Взуття
| 160.1
| 92.4
| 491
| 94.4
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 285.2
| 54.2
| 586.3
| 69.3
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 39.1
| 33.8
| 58.5
| 30.7
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 5731.5
| 39.6
| 2365
| 60
| - чорні метали
| 4358.7
| 34.6
| 864
| 61.3
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 3477.6
| 72.9
| 7821.8
| 61.7
| Реактори ядерні, казани, машини
| 1076.8
| 56.9
| 3720.6
| 51.8
| Електричні машини
| 2400.8
| 83.4
| 4101.2
| 74.5
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 334.4
| 55.8
| 5025.9
| 72.8
| Засоби наземного транспорту, крім залізничних
| 121.8
| 80.6
| 4780.9
| 74
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 111
| 72
| 993.3
| 78.2
| Різні промтовари
| 897.1
| 78.5
| 641.5
| 53.6
| Твори мистецтва
| 0.9
| 38
| 0.5
| 9.3
| Товари, придбані в портах
| 0.5
| 48
| 47.8
| 50
Дані: Держстат України