Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії, пов'язаної з російським 1xBet

11:56 13.01.2023 |

Економіка

 

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження економічних санкцій щодо компанії Royal Pay Europe.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Згідно з указом президента, санкції проти компанії, яка зареєстрована в Латвії, діятимуть протягом п'яти років і передбачають:

* Блокування активів;
* Заборона виведення капіталів за межі України;
* Припинення виконання фінансових та економічних зобов'язань;
* Заборона на участь у приватизації та оренді державного майна;
* Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.

За даними балтійських ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Фірма заснована у 2016 році, у 2017-му отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях, та зареєструвала її у Латвії.

При цьому наголошується, що компанія співпрацює із російським букмекером 1xBet.

Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, Royal Pay - бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у галузі електронної комерції, зокрема послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0842
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0086  0,03 0,08 40,6862  0,01 0,03
EUR 42,0845  0,11 0,27 43,2572  0,22 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес