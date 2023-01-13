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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії, пов'язаної з російським 1xBet
11:56 13.01.2023 |
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження економічних санкцій щодо компанії Royal Pay Europe.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
Згідно з указом президента, санкції проти компанії, яка зареєстрована в Латвії, діятимуть протягом п'яти років і передбачають:
* Блокування активів;
* Заборона виведення капіталів за межі України;
* Припинення виконання фінансових та економічних зобов'язань;
* Заборона на участь у приватизації та оренді державного майна;
* Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.
За даними балтійських ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Фірма заснована у 2016 році, у 2017-му отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях, та зареєструвала її у Латвії.
При цьому наголошується, що компанія співпрацює із російським букмекером 1xBet.
Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, Royal Pay - бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у галузі електронної комерції, зокрема послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.
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