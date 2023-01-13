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АНАЛІТИКА

Обсяг готівки в обігу в 2022 р. зріс на 14,1%, найпоширенішою стала купюра 500 грн - НБУ

08:40 13.01.2023 |

Економіка

 

Обсяг готівки в обігу за 2022 рік зріс на 14,1%, або на 88,5 млрд грн - до 716,1 млрд грн, тоді як у 2021 році цей показник зріс на 12,4%, або на 69,1 млрд грн, повідомив Національний банк України в четвер.

За його даними, станом на 1 січня 2023 року в готівковому обігу країни перебувало 2,9 млрд банкнот на суму 710,5 млрд грн та 14,2 млрд монет на 5,5 млрд грн.

Зокрема, купюр номіналом 1 грн - 385,8 млн шт. (13,2%), 2 грн - 152,7 млн шт. (5,2%), 5 грн - 153,9 млн шт. (5,2%), 10 грн - 107,6 млн шт. (3,7%), 20 грн - 151,8 млн шт. (5,2%), 50 грн - 129,9 млн шт. (4,4%), 100 грн - 226,3 млн шт. (7,7%), 200 грн - 695,4 млн шт. (23,8%), 500 грн - 776,7 млн шт. (26,5%), 1000 грн - 148,4 млн шт. (5,1%).

Аналітик інвестиційної групи ICU Михайло Демків зазначив, що через масовані атаки по енергоінфраструктурі, які розпочалися в жовтні, починаючи з листопада, щодня зростав обсяг готівкової гривні в обігу в четвертому кварталі 2022 року.

"Цікавий момент - найбільший приріст за кількістю спостерігався за найбільшим номіналом: банкнот у 1000 грн в обігу стало аж на 19,5% більше за четвертий квартал. Кількість 500-гривневих банкнот зросла на скромні 3,9%, але в грошах це плюс майже 15 млрд грн (проти +24 млрд за найбільшими банкнотами)", - зазначив аналітик.

Зазначається, що в обігу перебували монети номіналом 10 коп. - 4 млрд шт. (28,5%), 50 коп. - 1,31 млрд шт. (9,2%), "золоті" 1 грн - 431,7 млн шт. (3%) та "срібні" 1 грн - 448,4 млн шт (3,2%), 2 грн - 421 млн шт. (3%), 5 грн - 165 млн шт. (1,2%), 10 грн - 131,6 млн шт. (0,9%).

Крім того, в обігу є монети, які припинили бути засобом оплати, зокрема 1 коп. - 2,431 млрд шт. (17,2%), 2 коп. - 1,393 млрд шт. (9,8%), 5 коп. - 1,835 млрд шт. (13%), 25 коп. - 1,57 млрд шт. (11%).

Уточнюється, що станом на початок березня на одного українця припадала 71 банкнота та 169 розмінних монет, які є засобом платежу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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