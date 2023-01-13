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Японія виділила Україні майже 100 млн доларів допомоги
23:24 12.01.2023 |
Японія виділила Україні 95 млн доларів допомоги. Ці кошти витратять на відновлення критично важливої інфраструктури та зміцнення громадянського суспільства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Дякую партнерам з Японії та ООН за підтримку. Розраховуємо, що будемо тільки поглиблювати її, зокрема в питанні відновлення критичної інфраструктури. Бачимо розуміння партнерів, що допомога якраз в цьому питанні є нагальною та життєво важливою для України", - заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
За його словами, програма допомоги України зосереджена на п'яти ключових сферах:
* посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;
* підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу;
* відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;
* підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;
* зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв'язків.
Раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 мільйонів доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.
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