Японія виділила Україні майже 100 млн доларів допомоги

Японія виділила Україні 95 млн доларів допомоги. Ці кошти витратять на відновлення критично важливої інфраструктури та зміцнення громадянського суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Дякую партнерам з Японії та ООН за підтримку. Розраховуємо, що будемо тільки поглиблювати її, зокрема в питанні відновлення критичної інфраструктури. Бачимо розуміння партнерів, що допомога якраз в цьому питанні є нагальною та життєво важливою для України", - заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, програма допомоги України зосереджена на п'яти ключових сферах:

* посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;

* підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу;

* відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;

* підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;

* зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв'язків.

Раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 мільйонів доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.

