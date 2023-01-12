Офіс «інвестнянь» створив портфель проєктів на понад $2 мільярди

Команді урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest вдалося створити інвестиційний портфель із 11 проєктів на суму понад 2 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі UkraineInvest, що є в розпорядженні агентства.

"Попри повномасштабну війну росії проти України команді UkraineInvest вдалося створити інвестиційний портфель з 11 проєктів на суму 2+ млрд доларів. Крім того, було залучено та супроводжується інвестиційний проєкт глобальної компанії Kingspan щодо побудови 6 заводів із виробництва будівельних матеріалів, обсягом 250+ млн доларів та кількість понад 1000 робочих місць", - йдеться в повідомленні.

Командою UkraineInvest було залучено і супроводжуються проєкти з виробництва сільськогосподарської техніки на суму 20 млн дол. та з виробництва цементу на 20 млн дол. Ці важливі показники свідчать про те, що міжнародні інвестори продовжують підтримувати нашу державу та активно інвестують в економіку України вже зараз.

Зазначається, що також планується створення найсучаснішого технологічного кампусу серед 200 підприємств компанії у 74 країнах.

"Ми маємо усвідомлювати, що масштабна соціальна, фінансова, військова допомога партнерів України - це лише початок нашої міцної кооперації. Ключовим стане саме відбудова України, трансформація її у міцну державу з процвітаючою економікою", - сказав виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.

Він також наголосив, що всі бізнеси, які візьмуть участь у процесах відбудови нашої країни, неодмінно матимуть очікувані прибутки через діяльність на території сучасної, міцної та спроможної європейської держави. Особливо ті, що розпочинають планування своїх проєктів вже зараз. І будуть готові розпочинати їх реалізацію одними з перших.

Як повідомлялось, UkraineInvest - урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні. Із моменту створення офісу як консультативно-дорадчого органу, підзвітному Прем'єр-міністру України, UkraineInvest трансформувався у державну установу, яка забезпечує інвесторів комплексною підтримкою. UkraineInvest надає достовірну та актуальну інформацію щодо оптимальних інвестиційних можливостей, консультації щодо ведення бізнесу в Україні, сприяє комунікації інвесторів із урядовими агенціями всіх рівнів, а також надає підтримку у вирішенні системних проблем, із якими інвестори можуть зіткнутись.