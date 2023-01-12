Роботодавці у 2023 році не зобов’язані індексувати заробітну плату - Держпраці

Через призупинення дії Закону «Про індексацію грошових доходів населення» цьогоріч роботодавці мають право не нараховувати індексацію заробітної плати, проте можуть індексувати виплати за власним бажанням.

Як передає Укрінформ, таке роз'яснення надала Державна служба з питань праці.

«Законом («Про Державний бюджет України на 2023 рік») передбачено ряд важливих показників на 2023 рік, зокрема зупинення дії Закону України "Про індексацію грошових доходів населення". Відповідна норма закріплена у п. 3 Прикінцевих положень Закону про держбюджет на 2023 рік. Отже, усі роботодавці отримають послаблення на 2023 рік у вигляді призупинення обов'язків щодо нарахування індексації заробітної плати», - йдеться в повідомленні.

У Держпраці зауважують, що чинна норма стосується не лише заробітної плати, а й усіх інших доходів фізичних осіб, які індексують за цим законом, зокрема, пенсій, стипендій, грошового забезпечення, низки страхових виплат, аліментів, визначених судом тощо.

Водночас в установі наголошують, що власник або уповноважений ним орган може прийняти рішення про додаткові стимулюючі виплати у зв'язку з високим рівнем інфляції в Україні.

Як повідомлялося, у березні 2023 року українські пенсіонери можуть розраховувати на індексацію пенсійних виплат. У Міністерстві соціальної політики України запевняють, що уряду вдасться відшукати потрібні ресурси. Відсоток, на який індексуватимуть виплати, стане відомим наприкінці січня.