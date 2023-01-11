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Зміни до порядку реєстрації податкових накладних набули чинності
18:06 11.01.2023 |
Постанова Кабінету Міністрів щодо внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування набула чинності 11 січня.
Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Відсьогодні набули чинності зміни в порядок реєстрації податкових накладних, розроблені разом з експертами, бізнесом та фінансовим комітетом ВР», - зазначив Гетманцев.
На його переконання, завдяки змінам до зазначеного порядку вдасться зменшити кількість блокувань податкових накладних, а також невмотивованого віднесення підприємств до ризикових.
Зокрема, відповідно до змін, автоматично розблоковуються податкові накладні, заблоковані з 14 жовтня до реєстрації таблиці даних підприємства (за УКТ ЗЕД в діючих таблицях).
Безумовній реєстрації підлягають податкові та розрахункові коригування на обсяг операцій до 5 000 грн (обсягом до 500 000 грн на місяць).
Крім того, рішення про віднесення платника до ризикових повинні бути мотивовані конкретними обставинами, вказаними в рішенні, а виведення платника з категорії ризикових автоматично тягне виведення й усіх його контрагентів за умови, що вони внесені до переліку ризикових виключно через господарські операції з платником, якого вивели з ризикових.
Як повідомлялося, після набрання чинності оновленим Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування підприємці почали масово скаржитися на безпідставне блокування податківцями реєстрації ПДВ-документації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Накладні блокували при виявленні лише одного з критеріїв ризиковості, а не трьох, як раніше. Що фактично зупиняло розрахунки між контрагентами та унеможливлювало відшкодування ПДВ.
Кабінет Міністрів 23 грудня вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.
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