«Укроборонпром» налагодив серійне виробництво мінометних пострілів на потужностях однієї з країн НАТО





Державний концерн "Укроборонпромом" налагодив серійне виробництво мінометних пострілів калібру 82 мм за кордоном на потужностях однієї з країн-членів НАТО, повідомляє пресслужба ДК.

"Прикметно, що удосконалена "Укроборонпромом" міна є в рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 раза більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", - наголошується в повідомленні.

Так, зазначили в "Укроборонпромі", згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів - 70 од., а на відстані 15 метрів - 41 од. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств "Укроборонпрому", це 460, 140 та 69 осколків відповідно.

Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.



