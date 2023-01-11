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За грантові кошти ЄС та Угорщини на Закарпатті збудують сміттєсортувальний завод

11:39 11.01.2023 |

Економіка

 

На Берегівщині (Закарпаття) стартує проєкт будівництва сміттєсортувального заводу, який збудують на грантові кошти ЄС та Угорщини.

Про це повідомили у Фейсбуці Закарпатської обласної ради, передає Укрінформ.

Як повідомляється, 21 грудня 2022 року був підписаний грантовий контракт ЄС між СТС та ЄОТС ТИСА на загальну суму 5 555 555,56 євро та 28 грудня 2022 року - Окремого контракту між Міністерством енергетики Угорщини та ЄОТС ТИСА на суму 916 100 034 млн форинтів.

«Це стало можливим попри війну в Україні, завдяки нашій наполегливості та рішучим діям. Тож тепер маємо менше року для того, щоб побудувати сміттєсортувальний завод. Маємо також низку питань, у першу чергу юридичних, які нам слід вирішити у найкоротші терміни», - зазначив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

Він також повідомив, що 19 січня в Ужгороді з цього питання очікується делегація з Угорщини, у т.ч. з Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини (керівний орган Програми HUSKROUA), Спільного технічного секретаріату Програми та комітату Саболч-Сатмар-Берег. Також відбудеться виїзна нарада за участі представників Закарпатської ОДА/ОВА, Закарпатської обласної ради, Берегівської міськрайорганів, підрядників та технічного персоналу в село Яноші на місце будівництва сміттєсортувального заводу.

Із важливого присутні обговорили будівництво під'їзної дороги до сміттєсортувального заводу. Закарпатська обласна рада і Закарпатська ОВА шукатимуть можливості для забезпечення цього будівництва.

Також наразі обговорюється питання щодо укладання Договору щодо земельної ділянки, на якій буде проводитися будівництво. Наступне питання - внесення змін до дозволу на будівництво сміттєсортувального заводу.

Як зазначив Чубірко, тендер проведений і визначена фірма (угорсько-український консорціум).

"Наступний крок - реєстрація проєкту в Кабінеті Міністрів України. Далі - акредитація ЄОТС ТИСА як нерезидента в Директораті при Кабінеті Міністрів України. Важливо, що у рамках реалізації проєкту буде створено комунальне товариство/асоціація, яка займатиметься утриманням заводу. Регламенти роботи заводу та асоціації розробить ЄОТС ТИСА" - зазначив Чубірко.
 

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