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За три місяці «митного безвізу» оформлені понад 700 транзитних декларацій
11:36 11.01.2023 |
Із початку дії положення Конвенції про процедуру спільного транзиту («митного безвізу») оформлено понад 700 транзитних декларацій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.
"Понад 700 транзитних декларацій оформлено за 3 місяці «митного безвізу». Українські експортери охоче користуються перевагами процедури спільного транзиту, з кожним місяцем кількість декларацій T1 впевнено зростає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що починаючи із запуску так званого "митного безвізу" - упродовж жовтня-грудня 2022 року оформлено 444 транзитні декларації на виїзд з України. Кількість оформлених декларацій зростала з 22 у жовтні до 285 у грудні, тобто майже у 13 разів.
Водночас, упродовж жовтня-грудня 2022 року на в'їзд в Україну оформлено 264 декларації під процедурою спільного транзиту.
Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). «Митний безвіз» - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.
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