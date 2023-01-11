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За три місяці «митного безвізу» оформлені понад 700 транзитних декларацій

11:36 11.01.2023 |

Економіка

За три місяці «митного безвізу» оформлені понад 700 транзитних декларацій

 

Із початку дії положення Конвенції про процедуру спільного транзиту («митного безвізу») оформлено понад 700 транзитних декларацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.

"Понад 700 транзитних декларацій оформлено за 3 місяці «митного безвізу». Українські експортери охоче користуються перевагами процедури спільного транзиту, з кожним місяцем кількість декларацій T1 впевнено зростає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що починаючи із запуску так званого "митного безвізу" - упродовж жовтня-грудня 2022 року оформлено 444 транзитні декларації на виїзд з України. Кількість оформлених декларацій зростала з 22 у жовтні до 285 у грудні, тобто майже у 13 разів.

Водночас, упродовж жовтня-грудня 2022 року на в'їзд в Україну оформлено 264 декларації під процедурою спільного транзиту.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). «Митний безвіз» - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.
 

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