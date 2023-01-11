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Після війни потрібно розв'язати питання зарплатних ФОПів – Гетманцев
10:47 11.01.2023 |
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що після війни держава повернеться до питання ліквідації схем з ухилення від податків на зарплату. Про це він сказав в інтерв'ю delo.ua.
"Ні для кого не є секретом, що спрощена система використовується для ухилення від сплати зарплатних податків. І цю практику потрібно ліквідовувати з однієї простої причини: нам необхідно вибрати - чи членство в ЄС, чи милі добрі схеми ухилення від податків. Поєднати не вийде", - сказав Гетманцев.
Він запевнив, що під час війни ніхто не збирається боротися із "зарплатними ФОПами", але рано чи пізно ними доведеться зайнятися.
"Є два шляхи. Перший - розробка певних критеріїв пов'язаності, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах. Скажімо, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОП з ідентичною діяльністю з надання послуг одній й тій самій юрособі, або коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові", - розказав Гетманцев.
"Другий шлях - заборона ФОП третьої групи єдиного податку у принципі працювати з юридичними особами. Але цей варіант досить радикальний, тому я б розглядав перший, який м'якший", - сказав він.
Гетманцев наголосив, що ці процеси мають відбуватися з одночасним злиттям податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску і зменшенням ефективної ставки до 25%.
"Тобто я вважаю, що знижувати зарплатні податки доцільно за умови одночасної детінізації зарплат", - сказав він.
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