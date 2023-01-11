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Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії
09:55 11.01.2023 |
Уряд впровадив нову додаткову умову для отримання ліцензії туроператорами - вони мають підтвердити, що не мають жодних бізнес-стосунків з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
Як зазначає Мельничук, Кабінет міністрів вніс зміни до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.
"Перелік підтверджуючих документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії, доповнено документом, який повинен підтверджувати відсутність здійснення контролю за діяльністю субʼєкта господарювання резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України", - пише представник уряду.
Також передбачено, що туроператор на своєму вебсайті зобовʼязаний, поміж іншого, розмістити у довільній формі інформацію про дату та номер рішення про видачу ліцензії на провадження туроператорської діяльності.
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