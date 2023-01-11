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Роботодавцям за працевлаштування ВПО збільшать розмір компенсації від держави
18:01 10.01.2023 |
Уряд у 2022 році виплатив близько 53,5 мільярдів гривень українцям, котрі були вимушені змінити своє місце проживання через війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, у 2022 році 1,8 мільйонів українців отримали допомогу від держави як переселенці. Він відзначив, що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки цифровізації. Крім цього у 2023 році нарахування допомоги переселенцям було продовжено автоматично.
"Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування - 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн",- сказав Шмигаль.
Прем'єр розповів, що уряд працює над рішенням про підвищення суми компенсації для роботодавців, котрі працевлаштували ВПО.
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