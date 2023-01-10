Інфляція в Україні в 2022 році становила 26,6% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в грудні 2022 року залишилося на рівні листопада - 0,7% порівняно з 2,5% у жовтні, 1,9% - у вересні та 1,1% - у серпні, повернувшись на рівень липня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

У грудні минулого року було зафіксовано інфляцію 0,6%, тому в річному вимірі загалом за підсумками року вона становила 26,6% порівняно з 26,5% за підсумками листопада.

Базова інфляція минулого місяця знизилася до 0,8% з 1,3% у листопаді та 1,9% у жовтні, 2,4% - у вересні та 2,1% - у серпні.

Загалом за цей рік базова інфляція становила 22,6%, уточнив Держстат.

Нацбанк у середині жовтня зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив його з 30,1% до 29,3%.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. На 2,5-0,9% подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. На 2,7-0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,6%, зокрема одяг - на 3,0%, взуття - на 2,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,9% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції - на 1,0%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% переважно через подорожчання палива та мастил на 3,1%.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.





Споживчі ціни у грудні 2022 р., %

грудень 2022 до листопада 2022 грудень 2022 до грудня 2021 січень-грудень 2022 к січня-грудня 2021 Індекс споживчих цін 0.7 26.6 20.2 Продукти харчування та безалкогольні напої 0.7 34.4 26.6 Продукти харчування 0.7 34.4 27.1 Хліб і хлібопродукти 0.5 30.3 29.7 Хліб 1.9 22.1 22.4 Макаронні вироби 0.3 27.9 24.9 М’ясо та м’ясопродукти 0.2 24.6 18.8 Риба та продукти з риби 0.9 45.8 30.3 Молоко 2.0 18.7 18.4 Сир і м’який сир (творог) 1.9 25.0 19.7 Яйця -2.3 76.6 21.8 Масло 2.5 28.9 23.7 Олія соняшникова 0.3 14.5 13.9 Фрукти 1.9 73.8 27.7 Овочі 1.5 51.8 68.5 Цукор -1.4 31.0 23.2 Безалкогольні напої 1.1 36.7 21.0 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.7 22.7 17.4 Одяг і взуття -2.6 2.4 -2.7 Одяг -3.0 1.3 -3.5 Взуття -2.4 3.2 -2.6 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 0.1 6.0 5.1 Утримання та ремонт житла 0.3 24.6 20.7 Водопостачання 0.0 12.0 12.5 Прибирання сміття 3.0 15.3 6.0 Каналізація 0.0 14.9 15.5 Послуги з управління багатоквартирними будинками 0.0 3.2 6.2 Електроенергія 0.0 0.0 -5.7 Природний газ 0.0 -0.3 10.1 Гаряча вода, опалення 0.0 0.2 0.4 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла -0.2 26.5 16.1 Охорона здоров’я 0.9 19.9 14.5 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.9 21.9 15.6 Амбулаторні послуги 1.3 16.7 13.0 Транспорт 1.6 42.9 31.8 Паливо та мастила 3.1 69.4 56.2 Транспортні послуги 0.4 28.1 26.8 залізничний пасажирський транспорт 0.0 4.7 10.7 автодорожній пасажирський транспорт 0.5 30.3 30.1 Зв’язок 0.9 13.4 10.9 Відпочинок і культура -0.1 15.9 10.9 Освіта 0.0 9.8 14.1 Ресторани та готелі 1.4 22.5 16.1 Різні товари та послуги 3.7 17.8 14.0

Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини Донецької і Луганської областей.

Дані: Держстат