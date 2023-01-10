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Інфляція в Україні в 2022 році становила 26,6% – Держстат
16:16 10.01.2023 |
Зростання споживчих цін в Україні в грудні 2022 року залишилося на рівні листопада - 0,7% порівняно з 2,5% у жовтні, 1,9% - у вересні та 1,1% - у серпні, повернувшись на рівень липня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.
У грудні минулого року було зафіксовано інфляцію 0,6%, тому в річному вимірі загалом за підсумками року вона становила 26,6% порівняно з 26,5% за підсумками листопада.
Базова інфляція минулого місяця знизилася до 0,8% з 1,3% у листопаді та 1,9% у жовтні, 2,4% - у вересні та 2,1% - у серпні.
Загалом за цей рік базова інфляція становила 22,6%, уточнив Держстат.
Нацбанк у середині жовтня зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив його з 30,1% до 29,3%.
На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. На 2,5-0,9% подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. На 2,7-0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.
Одяг і взуття подешевшали на 2,6%, зокрема одяг - на 3,0%, взуття - на 2,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,9% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції - на 1,0%.
Ціни на транспорт зросли на 1,6% переважно через подорожчання палива та мастил на 3,1%.
Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
Споживчі ціни у грудні 2022 р., %
|грудень 2022 до листопада 2022
|грудень 2022 до грудня 2021
|січень-грудень 2022 к січня-грудня 2021
|Індекс споживчих цін
|0.7
|26.6
|20.2
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|0.7
|34.4
|26.6
|Продукти харчування
|0.7
|34.4
|27.1
|Хліб і хлібопродукти
|0.5
|30.3
|29.7
|Хліб
|1.9
|22.1
|22.4
|Макаронні вироби
|0.3
|27.9
|24.9
|М’ясо та м’ясопродукти
|0.2
|24.6
|18.8
|Риба та продукти з риби
|0.9
|45.8
|30.3
|Молоко
|2.0
|18.7
|18.4
|Сир і м’який сир (творог)
|1.9
|25.0
|19.7
|Яйця
|-2.3
|76.6
|21.8
|Масло
|2.5
|28.9
|23.7
|Олія соняшникова
|0.3
|14.5
|13.9
|Фрукти
|1.9
|73.8
|27.7
|Овочі
|1.5
|51.8
|68.5
|Цукор
|-1.4
|31.0
|23.2
|Безалкогольні напої
|1.1
|36.7
|21.0
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.7
|22.7
|17.4
|Одяг і взуття
|-2.6
|2.4
|-2.7
|Одяг
|-3.0
|1.3
|-3.5
|Взуття
|-2.4
|3.2
|-2.6
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
|0.1
|6.0
|5.1
|Утримання та ремонт житла
|0.3
|24.6
|20.7
|Водопостачання
|0.0
|12.0
|12.5
|Прибирання сміття
|3.0
|15.3
|6.0
|Каналізація
|0.0
|14.9
|15.5
|Послуги з управління багатоквартирними будинками
|0.0
|3.2
|6.2
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|-5.7
|Природний газ
|0.0
|-0.3
|10.1
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.2
|0.4
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|-0.2
|26.5
|16.1
|Охорона здоров’я
|0.9
|19.9
|14.5
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.9
|21.9
|15.6
|Амбулаторні послуги
|1.3
|16.7
|13.0
|Транспорт
|1.6
|42.9
|31.8
|Паливо та мастила
|3.1
|69.4
|56.2
|Транспортні послуги
|0.4
|28.1
|26.8
|залізничний пасажирський транспорт
|0.0
|4.7
|10.7
|автодорожній пасажирський транспорт
|0.5
|30.3
|30.1
|Зв’язок
|0.9
|13.4
|10.9
|Відпочинок і культура
|-0.1
|15.9
|10.9
|Освіта
|0.0
|9.8
|14.1
|Ресторани та готелі
|1.4
|22.5
|16.1
|Різні товари та послуги
|3.7
|17.8
|14.0
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини Донецької і Луганської областей.
Дані: Держстат
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