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Виробництво сталі в Україні торік скоротилося більш як на 70%

13:12 10.01.2023 |

Економіка

Виробництво сталі в Україні торік скоротилося більш як на 70%

 

Протягом 2022 року металургійні підприємства України виробили 6,26 млн т сталі, що на 70,7% менше показника 2021 року.

Як передає Укрінформ, такі дані роботи галузі за минулий рік оприлюднило ОП «Укрметалургпром».

Так, за даними об'єднання, протягом 2022 року українські металургійні підприємства виробили 6,26 млн т сталі, що дорівнює 29,3% обсягів виробництва у 2021 році (21,36 млн т).

Виробництво чавуну за минулий рік скоротилося на 69,8% - з 21,16 млн т до 6,39 млн т.

У 2022 році прокату вироблено 5,35 млн т, що на 72,0% менше, ніж роком раніше (19,07 млн т).

Як повідомлялося, Україна у 2022 році експортувала на 45,9% менше тонн залізної руди порівняно із 2021 роком, у грошовому виразі експорт зменшився на 57,8%. За словами заступника міністра економіки - торгового представника України Тараса Качки, причинами такого скорочення обсягів є закриті для експорту руди та інших промислових товарів морські порти України та світове скорочення попиту на продукцію через побоювання рецесії.
 

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