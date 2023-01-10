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АНАЛІТИКА

Торік імпорт автотранспортом збільшився майже в половину

12:05 10.01.2023 |

Економіка

 

У 2022 році вантажівками до країни було завезено третину обсягу усього імпорту - 10,67 з 30,34 млн тонн. Кожна третя тонна усього, що ми споживали минулого року, була привезена автомобілістами. Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

У грошовому вираженні ця доля ще більше - $34,85 млрд або 64% від вартості усього імпорту ($54,5 млрд).

Загалом від початку року імпорт автомобільним транспортом збільшився майже в половину і за фізичним обсягом, і у грошовому вимірі, а після падіння у звʼязку з повномасштабним вторгненням - ушестеро.

"Нам довелось перелаштовувати транспортну логістику одразу з початком великої війни, коли порти та повітряний простір були заблоковані російською агресією. Сухопутні шляхи сполучення з іншими країнами великої війни стали основним каналом доставлення товарів", - написав він у Facebook.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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