Ринок електроніки просів у 2022 році на 40%

У 2022 році ринок електроніки просів приблизно на 40%. Про це в інтервʼю "Коментарям" розказав CEO групи компаній "Алло" Максим Раскін.

"Якщо говорити про фізичний роздріб, можна відзначити падіння трафіка відвідувачів: наприклад, у грудні 2022 (а це сезон традиційно активних покупок) він був нижчим на 14%, якщо порівнювати з роком раніше. Щодо онлайн-маркетплейсу allo.ua - в грудні трафік впав майже вдвічі порівняно з передноворічним сезоном минулого року, але тут додатковий вплив мали блекаути", - повідомив Раскін.

Він наголосив, що на таку тенденцію вплинула війна та пов'язані з нею погіршення економічної ситуації, падіння платоспроможності, міграція та евакуація людей, зокрема, й за кордон.