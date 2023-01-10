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Ринок електроніки просів у 2022 році на 40%
17:40 09.01.2023 |
У 2022 році ринок електроніки просів приблизно на 40%. Про це в інтервʼю "Коментарям" розказав CEO групи компаній "Алло" Максим Раскін.
"Якщо говорити про фізичний роздріб, можна відзначити падіння трафіка відвідувачів: наприклад, у грудні 2022 (а це сезон традиційно активних покупок) він був нижчим на 14%, якщо порівнювати з роком раніше. Щодо онлайн-маркетплейсу allo.ua - в грудні трафік впав майже вдвічі порівняно з передноворічним сезоном минулого року, але тут додатковий вплив мали блекаути", - повідомив Раскін.
Він наголосив, що на таку тенденцію вплинула війна та пов'язані з нею погіршення економічної ситуації, падіння платоспроможності, міграція та евакуація людей, зокрема, й за кордон.
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