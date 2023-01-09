Депозитний портфель АРМА за минулий рік сягнув рекордних 1,5 мільярда

Депозитний портфель Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за минулий рік сягнув рекордного значення. Станом на грудень 2022 року він складав майже 1,5 млрд у гривневому еквіваленті, попри перерахування майже 1,2 млрд грн на оборонні потреби держави.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Депозитний портфель, який складається з коштів, переданих в управління АРМА та розміщених на вкладних (депозитних) рахунках, є змінною величиною за рахунок коштів, що отримуються від реалізації арештованих активів, та коштів, що передаються в управління в готівковій та безготівковій формах. Зазначені кошти розміщуються на депозитних рахунках АРМА окремими траншами, відповідно до умов укладеного договору банківського вкладу.

Як зазначається, протягом усього періоду діяльності АРМА спостерігається зростаюча динаміка як залишків коштів на депозитних рахунках АРМА, так і кількості договорів щодо розміщення грошових коштів (траншів).

Так, у 2017 році було укладено 4 таких угоди, у 2018 році - 20, у 2019 - 37, ум2020 - 60, у 2021 - 94 і в 2022 році - 143 угоди.

Також, для порівняння, суми коштів, які знаходилися на депозитних рахунках Національного агентства, в 2021 році становили більше 761 млн, у 2020 - 550 млн, у 2019 - 347,95 млн, у 2018 - 200,8 млн та у 2017 році - 2,49 млн у гривневому еквіваленті.

Протягом другого півріччя 2022 року за рахунок коштів, арештованих у кримінальних провадженнях та розміщених на рахунках АРМА, придбано майже 863 тис. 1,5-річних військових облігацій на загальну суму 866 млн грн (у вересні - 452,3 млн грн, у листопаді - 300 млн грн, у грудні - 113,7 млн грн) із максимальним рівнем доходності до 19% річних.

Крім того, уряд погодив обсяг придбання чергового пакету облігацій на суму 372 млн грн. Ці кошти будуть безпосередньо спрямовані до державного бюджету для використання в оборонних та інших важливих цілях під час воєнного стану.

Ще 304,5 млн грн у серпні минулого року АРМА перерахувало на рахунки Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На сьогодні Національне агентство є єдиним центральним органом виконавчої влади, який купує військові облігації та фактично єдиним державним органом, котрий посилює обороноздатність країни завдяки продажу в тому числі арештованих російських активів.