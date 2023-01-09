Ринок праці в Україні відновився на 50% у 2023 році

Ринок праці України відновився на 50% у 2023 році, на цей рік роботодавці прогнозують нестачу кваліфікованих працівників та підвищення зарплат на 8-30%.

Такими є результати представленого в понеділок грудневого дослідження Work.ua.

"Український ринок праці зустрів Новий рік під вибухи шахедів, але при всіх проблемах одразу розпочав роботу. Шукачі активізувалися вже 2 січня і в перший тиждень місяця показали активність вище, ніж в аналогічні періоди за всі попередні 10 років", - йдеться в повідомленні.

Фахівці Work.ua зазначили, що у грудні 2022 року кількість пропозицій становила 53,179 тис. вакансій: незважаючи на очікуване зниження активності бізнесу в зимовий період, обстріли та блекаути, ринок праці показав кращий результат, ніж у грудні попереднього року.

Згідно з оприлюдненою інформацією, наприкінці 2022 року роботодавці розмістили 89% вакансій українською мовою і лише 8% - російською. Найбільш українізованим містом був і залишається Львів - 97% вакансій українською, не відстає від нього і Київ - 89%. Водночас найвищу динаміку зростання української (удвічі) та падіння російської демонструють Дніпро, Харків та Одеса.

У компанії наголосили, що до кінця 2022 року найбільшу динаміку відновлення у грудні порівняно з листопадом показали прифронтові регіони: Херсонська область - 66%, Миколаївська - 34%, Донецька - 30%, Харківська - 10%. Показово: після деокупації Херсона кількість вакансій в області зросла у чотири рази - з 37 у жовтні до 164 у грудні.

Зазначається, що протягом 2022 року активізувалися шахраї. Так, сайт Work.ua видалив понад 600 шахрайських вакансій від "шлюбних агенцій" та стримінгових майданчиків.

Середня зарплата в Україні весь 2022 рік трималася на рівні 15 тис. грн. При цьому найбільшу зарплату пропонували у Київській області - 17,5 тис. грн і дистанційно - 22,5 тис. грн. Проте на 2023 рік роботодавці прогнозують підвищення зарплат від 8 до 30% залежно від сфери бізнесу, військової та економічної ситуації в країні.

У 2022 році на ринку праці близько 2 млн шукачів оновили або розмістили своє резюме. У грудні-2022 з'явилося на 35% менше нових кандидатів, ніж у грудні-2021.

На тлі міграції українців за кордон, вступу до лав ЗСУ, перебоїв із електроенергією загальна кількість людей працездатного віку на ринку праці скоротилася. Роботодавці прогнозують нестачу кваліфікованих кадрів на 2023 рік, якщо українці не почнуть повертатися з-за кордону.

Уточнюється, що найбільші зарплати (не ІТ і не керівники) у грудні 2022 року пропонували водію-міжнароднику - 40 тис. грн, автомаляру - 35 тис. грн, рієлтору - 30 тис. грн, дизелісту - 29 тис. грн. Зростання зарплат останнього пов'язане зі збільшенням використання та необхідності обслуговування генераторів.

Найменшу зарплату у грудні пропонували прибиральникам - 8 тис. грн, асистентам ветеринарного лікаря - 9 тис. грн та посудомийникам - 9 тис. грн.

