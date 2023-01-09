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Уряд збільшив розмір компенсації за програмою «муніципальна няня» до 6700 гривень
Кабінет міністрів збільшив розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» - з 2272 грн до 6700 грн - і змінив окремі умови надання послуги.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
У відповідній постанові уряду, зокрема, йдеться, що компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або у разі, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.
"Уряд також схвалив рішення щодо збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Таким чином, сім'я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця отримувати 6 700 гривень замість 2 272 гривень", - пояснили в Мінсоцполітики.
Також постановою визначений механізм нарахування компенсації послуги в залежності від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акту про надану послугу "муніципальна няня".
Мінсоцполітики зазначає, що протягом січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги "муніципальна няня", повинні підтвердити своє право на таке відшкодування.
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