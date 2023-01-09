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АНАЛІТИКА

У 2023 році Україна має сплатити понад 122 млрд гривень зовнішнього боргу

09:07 09.01.2023 |

Економіка

 

Цьогоріч держава має сплатити понад 122 млрд гривень за зовнішнім боргом, платежі за внутрішнім боргом налічують 536 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Про це йдеться у прогнозах Мінфіну, які відомство оприлюднило на початку 2023 року. Більшість із суми зовнішнього боргу припадає на погашення позик, наданих міжнародними фінансовими організаціями - майже 97,5 млрд гривень. Решта - це комерційні та офіційні позики, що загалом становлять понад 24 млрд гривень.

Крім того, згідно з прогнозом Мінфіну, упродовж року держава має виплатити близько 536 млрд гривень за внутрішнім боргом. Перелік платежів містить обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що обійдеться бюджету у понад 203 млрд гривень, та кредитів НБУ - 80 млн гривень.

Також протягом 2023 року держава погасить понад 332 млрд гривень за самими ОВДП та 13 млн гривень кредитів НБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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