Обсяг податкової амністії перевищив 6 млрд грн - Гетманцев

Загальна сума амністованих активів за період дії добровільного декларування станом на 6 січня перевищила 6 млрд грн, а сума збору до бюджету становила 372 млн грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі.

Згідно з опублікованими даними, з початку воєнного стану було подано 430 декларацій на суму понад 3,74 млрд грн, сума збору до бюджету становила 239,1 млн грн.

З урахуванням цих даних середня ставка сплати до бюджету за весь час амністії становила близько 6,2%, за час воєнного стану - майже 6,4%.

Раніше Гетманцев вказував, що на 25 серпня 2022 року сума амністованих активів сягнула 4,526 млрд грн, а зборів до бюджету - 269,2 млн грн. На той момент було загалом подано 479 декларацій, у середньому - на 9,4 млн грн кожна, або близько $236 тис. за поточним курсом, а ставка сплати до бюджету - 5,95%.

Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка мала тривати рік - до 1 вересня-2022. Закон передбачає сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: загальна ставка - 5%, щодо активів, розміщених за кордоном, - 7% до 1 березня 2022 року та 9% після, 2,5% - за ОВДП, придбаними у період із 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.

Верховна Рада 15 серпня 2022 року ухвалила закон, згідно з яким продовжила терміни "податкової амністії" ще на півроку - до 1 березня 2023 року.