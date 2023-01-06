Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін спростив фінансування видатків на безпеку і оборону

16:27 06.01.2023 |

Економіка

 

Під час засідання 6 січня уряд ухвалив проєкт постанови "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що документ розроблено для спрощення у 2023 році порядку виконання державного бюджету в частині фінансування сектору національної безпеки і оборону, а також зменшення ймовірності витоку інформації, що в умовах дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці.

Зокрема, на 2023 рік для головних розпорядників коштів, які належать до сектору безпеки і оборони, передбачено:

* можливість коригування видатків у межах затвердженого для них обсягу бюджетних призначень на 2023 рік шляхом внесення змін до розпису бюджету відповідно до заявлених потреб головного розпорядника коштів;

* дозвіл на затвердження власними рішеннями кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, інших окремих документів;

* мінімізувати перелік документів для проведення Казначейством окремих платежів Міністерства оборони для недопущення витоку інформації, розголошення якої під час дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці;

* призупинити на період воєнного стану внесення змін до паспортів бюджетних програм щодо видатків на безпеку і оборону та подання Мінфіну звітності про їх виконання.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,3733
  0,4040
 1,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9619  0,06 0,14 40,7692  0,02 0,05
EUR 41,5554  0,07 0,18 42,6373  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес