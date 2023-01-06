Кабмін спростив фінансування видатків на безпеку і оборону

Під час засідання 6 січня уряд ухвалив проєкт постанови "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що документ розроблено для спрощення у 2023 році порядку виконання державного бюджету в частині фінансування сектору національної безпеки і оборону, а також зменшення ймовірності витоку інформації, що в умовах дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці.

Зокрема, на 2023 рік для головних розпорядників коштів, які належать до сектору безпеки і оборони, передбачено:

* можливість коригування видатків у межах затвердженого для них обсягу бюджетних призначень на 2023 рік шляхом внесення змін до розпису бюджету відповідно до заявлених потреб головного розпорядника коштів;

* дозвіл на затвердження власними рішеннями кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, інших окремих документів;

* мінімізувати перелік документів для проведення Казначейством окремих платежів Міністерства оборони для недопущення витоку інформації, розголошення якої під час дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці;

* призупинити на період воєнного стану внесення змін до паспортів бюджетних програм щодо видатків на безпеку і оборону та подання Мінфіну звітності про їх виконання.