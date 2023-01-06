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АНАЛІТИКА

Українці зареєстрували майже 400 000 вживаних іномарок за рік. Найстарішій – 46 років

15:52 06.01.2023 |

Економіка

 

Український автопарк поповнили 388 500 вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону за 12 місяців 2022 року. Це майже на чверть менше проти минулого року, повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

Кількість вперше зареєстрованих у країні вживаних авто понад удесятеро перевищила річний обсяг ринку нових легкових автомобілів, уточнюють в асоціації.

Середній вік вживаних автомобілів, що перейшли у 2022 році на українську реєстрацію, становив 13 років.

Найбільш популярною маркою серед імпортних іномарок залишається Volkswagen. Торік 73 400 авто цієї марки змінили своїх іноземних власників на українців.

На другому місці Renault. Протягом року було зареєстровано 31 800 авто.

Третьою за популярністю стала марка Ford із результатом 28 000 авто.

Четвертий результат показав Opel -25 400 авто.

Замикає п'ятірку лідерів - Skoda із 25 300 реєстраціями.

Найстарішим автомобілем, який отримав у 2022 році українські номери, був Nissan Cedric 1977 року випуску.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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