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АНАЛІТИКА

Попит на робочу силу зменшився через обстріли та проблеми з електрикою - НБУ

15:43 06.01.2023 |

Економіка

 

Через регулярні обстріли критичної інфраструктури та проблеми з електрикою послабилась економічна активність, що зумовило скорочення попиту на робочу силу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за січень 2023 року.

"Обстріли та тривалі відключення е/е, а відтак послаблення економічної активності зумовили і зменшення попиту на робочу силу. Зокрема, кількість вакансій була на 5-23% (за різними показниками сайтів пошуку роботи) нижчою пікового значення, зафіксованого у вересні", - йдеться в документі.

Зазначається, що кількість резюме (крім пошуку роботи в ІТ та за кордоном) теж скорочувалася, зокрема через обмеження пошуку роботи в інтернеті внаслідок перебоїв з електроенергією та зв'язком. Додатковим чинником послаблення пропозиції на ринку праці може бути і сезонне зниження активності з пошуку роботи у передсвятковий період.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року мав становити 30%.
 

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