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Відтепер можна отримати витяг із ЄДР на порталі «Дія»

13:06 06.01.2023 |

Економіка, Україна

 

На порталі "Дія" тепер можна в кілька кліків отримати витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Ми будуємо цифрову країну, де бізнес може взаємодіяти з державою в кілька кліків. Найшвидша у світі реєстрація ФОП, можливість подати декларацію і сплатити податки - це лише частина послуг, які доступні для підприємців у Дії. Зараз додали можливість отримати витяг з ЄДР на порталі. Щоб українці могли швидко отримувати потрібні документи і витрачати час на розвиток бізнесу, а не походи в держоргани», - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, витяг з ЄДР є важливим документом, який підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.

Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, необхідно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. Потім сплачувати адміністративний збір і добу чекати на документ. Відтепер отримати витяг з ЄДР можна на порталі Дія.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації в 2022 році запустило в застосунку та на порталі «Дія» 39 нових сервісів для українців.
 

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