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Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%, проте залишалася нижчою за прогноз НБУ
12:18 06.01.2023 |
Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%, проте залишалася нижчою за жовтневий прогноз Національного банку (30%), свідчить макроекономічний і монетарний огляд, оприлюднений НБУ.
"Споживча інфляція прискорилася, надалі відображаючи наслідки повномасштабної війни Росії проти України. (...) Водночас інфляція зростала повільніше за прогноз НБУ завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, деокупації територій, слабкому споживчому попиту, зміцненню готівкового курсу гривні та стабілізації інфляційних очікувань", - ідеться у звіті.
Зазначається, що основними чинниками зростання інфляції є порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів і послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу, а також дефіцит електроенергії.
За інформацією НБУ, в наступні 12 місяців банки очікують інфляції на рівні 23,7%, підприємства - 23,3%, фінаналітики - 20,2%, а домогосподарства - 14,3%.
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