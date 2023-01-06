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Суд арештував майно монополіста на в’їзд в Одеський порт вартістю 700 мільйонів, – БЕБ
09:39 06.01.2023 |
Бюро економічної безпеки арештувало активи транспортного холдингу, який є є одним з найбільших логістичних центрів в Україні, на 700 мільйонів гривень - компанія належить росіянам та ухилялась від сплати податків. За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Євротерминал" в Одесі.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що за результатами обшуків на підприємстві детективи Бюро виявили та вилучили документи, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.
Громадяни Росії за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з ПДВ під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб'єктами господарської діяльності.
"Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн", - констатують в БЕБ.
У рамках слідства правоохоронці арештували корпоративні права зазначеного товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном - 9 одиниць транспорту та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.
Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.
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