Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін пропонує скасувати «воєнні» пільги для бізнесу з 1 липня: законопроєкт

16:46 05.01.2023 |

Економіка, Право

 

Міністерство фінансів розробило законопроєкт про скасування низки податкових пільг для бізнесу, які Верховна Рада запровадила у перші місяці повномасштабної війни. Про це йдеться на сайті міністерства.

Документ підготували на виконання Україною зобов'язань в межах нового меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкт пропонує встановити, що податкові пільги діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Це стосується:

→ можливості для ФОП та юросіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи з застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу;
→ можливості для ФОП І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
→ мораторію на проведення документальних перевірок;
→ відсутності штрафних санкцій за невикористання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій);
→ відсутності штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Ухвалення цього законопроєкту є одним з "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7773
  0,0128
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9061  0,01 0,02 40,7911  0,05 0,11
EUR 41,6289  0,15 0,37 42,7864  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес