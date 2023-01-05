Мінфін пропонує скасувати «воєнні» пільги для бізнесу з 1 липня: законопроєкт

Міністерство фінансів розробило законопроєкт про скасування низки податкових пільг для бізнесу, які Верховна Рада запровадила у перші місяці повномасштабної війни. Про це йдеться на сайті міністерства.

Документ підготували на виконання Україною зобов'язань в межах нового меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкт пропонує встановити, що податкові пільги діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Це стосується:

→ можливості для ФОП та юросіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи з застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу;

→ можливості для ФОП І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

→ мораторію на проведення документальних перевірок;

→ відсутності штрафних санкцій за невикористання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій);

→ відсутності штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Ухвалення цього законопроєкту є одним з "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.