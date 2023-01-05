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Мінфін пропонує скасувати «воєнні» пільги для бізнесу з 1 липня: законопроєкт
Міністерство фінансів розробило законопроєкт про скасування низки податкових пільг для бізнесу, які Верховна Рада запровадила у перші місяці повномасштабної війни. Про це йдеться на сайті міністерства.
Документ підготували на виконання Україною зобов'язань в межах нового меморандуму з Міжнародним валютним фондом.
Законопроєкт пропонує встановити, що податкові пільги діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року.
Це стосується:
→ можливості для ФОП та юросіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи з застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу;
→ можливості для ФОП І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
→ мораторію на проведення документальних перевірок;
→ відсутності штрафних санкцій за невикористання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій);
→ відсутності штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.
Ухвалення цього законопроєкту є одним з "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.
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