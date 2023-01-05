Мала приватизація та оренда держмайна забезпечили 2 млрд гривень надходжень до держбюджету у 2022, - ФДМУ

Мала приватизація та оренда держмайна забезпечили 2 млрд гривень надходжень до держбюджету у 2022 році.

Про це йдеться в повідомленні Фонд державного майна (ФДМУ), передають Українськi Новини.

"У 2022 році ФДМУ заробив у бюджет 3,6 млрд грн, з яких 2 млрд грн дала мала приватизація та оренда держмайна. Додатково Фонд зекономив 1,5 млрд грн завдяки зупиненню шахрайства - заниженні вартості нерухомості при оподаткуванні. За короткий строк ФДМУ разом з урядом систематизували механізм управління держмайном - КМУ передає в управління Фонду понад 1100 активів. Тепер в управлінні ФДМУ буде понад 2300 підприємств з усіх 3600 активів України. Мета - зробити Фонд єдиним органом з управління державними активами в країні задля підвищення капіталізації та розвитку підприємств, збільшенню відкритості та прозорості в управлінні активами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, ФДМУ перерахував до державного бюджету 1 млрд гривень з початку відновлення процесу малої приватизації.