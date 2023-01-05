Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Економіка України торік скоротилася на 30,4% - Мінекономіки

10:56 05.01.2023 |

Економіка

 

Міністерство економіки попередньо оцінює падіння ВВП України за 2022 рік на рівні 30,4% (±2%).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% (±2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

«Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала рф, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році», - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що успіхи сил оборони України на полі бою, злагоджена робота уряду й бізнесу, незламний дух населення, швидкість відновлення зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури вітчизняними службами, а також системна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів дозволили втримати економічний фронт та продовжувати рух у напрямку перемоги.

Як повідомляв Укрінформ, уряд очікує, що у 2023 році валовий внутрішній продукт України (ВВП) може зрости на 1%, при цьому інфляція має уповільнитись до 22,5%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7901
  0,2523
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9061  0,01 0,02 40,7911  0,05 0,11
EUR 41,6289  0,15 0,37 42,7864  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес