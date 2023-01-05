Економіка України торік скоротилася на 30,4% - Мінекономіки

Міністерство економіки попередньо оцінює падіння ВВП України за 2022 рік на рівні 30,4% (±2%).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% (±2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

«Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала рф, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році», - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що успіхи сил оборони України на полі бою, злагоджена робота уряду й бізнесу, незламний дух населення, швидкість відновлення зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури вітчизняними службами, а також системна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів дозволили втримати економічний фронт та продовжувати рух у напрямку перемоги.

Як повідомляв Укрінформ, уряд очікує, що у 2023 році валовий внутрішній продукт України (ВВП) може зрости на 1%, при цьому інфляція має уповільнитись до 22,5%.