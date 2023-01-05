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Попит на нові комерційні авто впав за рік у 2,3 раза, – «Укравтопром»
10:20 05.01.2023 |
В останній місяць 2022 року в Україні було зареєстровано 922 нових комерційних авто (вантажні та спец), що майже вдвічі більше, ніж у листопаді, але на 51% менше, ніж у грудні 2021 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Серед нових комерційних авто найкращий результат продемонструвала марка Renault - 286 зареєстрованих машин, що на 57% більше, ніж у грудні 2021-го.
На другому місці Mercedes-Benz - 110 одиниць (+10%), третій результат у Volvo - 82 одиниць (+5,5 раза). Також до п'ятірки лідерів увійшли марки Fiat - 62 одиниці (-74%) та Iveco - 54 одиниці (-7%).
Загалом упродовж року в Україні було зареєстровано майже 6,9 тис. нових комерційних автомобілів, що у 2,3 раза менше, ніж за 2021 рік.
П'ятірка лідерів ринку за результатами року така: Renault - 1221 авто (-59%), Mercedes-Benz - 667 (-11%), Citroen - 628 штук (-71%), Fiat - 501 одиниця (-71%) та MAN - 467 штук. (-5%).
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