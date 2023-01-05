Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на нові комерційні авто впав за рік у 2,3 раза, – «Укравтопром»

10:20 05.01.2023 |

Економіка

 

В останній місяць 2022 року в Україні було зареєстровано 922 нових комерційних авто (вантажні та спец), що майже вдвічі більше, ніж у листопаді, але на 51% менше, ніж у грудні 2021 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Серед нових комерційних авто найкращий результат продемонструвала марка Renault - 286 зареєстрованих машин, що на 57% більше, ніж у грудні 2021-го.

На другому місці Mercedes-Benz - 110 одиниць (+10%), третій результат у Volvo - 82 одиниць (+5,5 раза). Також до п'ятірки лідерів увійшли марки Fiat - 62 одиниці (-74%) та Iveco - 54 одиниці (-7%).

Загалом упродовж року в Україні було зареєстровано майже 6,9 тис. нових комерційних автомобілів, що у 2,3 раза менше, ніж за 2021 рік.

П'ятірка лідерів ринку за результатами року така: Renault - 1221 авто (-59%), Mercedes-Benz - 667 (-11%), Citroen - 628 штук (-71%), Fiat - 501 одиниця (-71%) та MAN - 467 штук. (-5%).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7901
  0,2523
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9061  0,01 0,02 40,7911  0,05 0,11
EUR 41,6289  0,15 0,37 42,7864  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес