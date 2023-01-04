Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні зменшили розмір виплат безробітним

12:49 04.01.2023 |

Економіка

 

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні платили 150% від мінімалки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський центр зайнятості (КМЦЗ).

Зменшення передбачено змінами до закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", ухваленими Радою у вересні 2022 року.

Крім того, тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) - 360 календарних днів. Допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного.

Розмір мінімальної допомоги по безробіттю зменшений з 1800 до 1000 гривень. Він застосовується для людей, які мали стаж менше семі місяців протягом останнього року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5378
  0,4663
 1,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9000  0,06 0,16 40,7454  0,07 0,18
EUR 41,4768  0,17 0,41 42,6882  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес