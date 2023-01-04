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АНАЛІТИКА

Митниця не виконала план по зборам в 2022

11:47 04.01.2023 |

Економіка

 

Державна Митна служба не виконала план по зборам в 2022 році.

Про це в facebook повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Українські Новини.

За його даними, план для Митниці на минулий рік складав 528,3 млрд гривень, в той час як фактично зібрано 300,8 млрд гривень.

Виконання плану: 56,9% ( -227,5 млрд гривень).

За даними Гетманцева, на провал роботи, безперечно, вплинуло тримісячне скасування митних платежів, однак із їх відновленням у липні ситуація істотно не виправилася, ані до плану, ані рік до року.

"Даються взнаки системні проблеми служби та нездатність керівництва органу їх подолати. Очевидно, що серед всіх фінансових органів митниця є найслабкішим місцем. Безперечно після БЕБ", - підсумував депутат.
За матеріалами: Українські Новини
 

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