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АНАЛІТИКА

АРМА передали майже 800 мільйонів заарештованих активів російського олігарха

11:04 04.01.2023 |

Економіка

 

Арештовані активи російського олігарха на майже 800 млн грн передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, йдеться про десятки тисяч тонн залізної руди, яку мали намір доставити морським транспортомракетобудівнимпідприємствам ВПК РФ.

"Так, співробітники слідчого управління Одеської поліції, облуправління стратегічних розслідувань та прокуратури виявили 50 тис. тон залізної руди в одному з портів.

У межах кримінального провадження на понад 50 тис. тон залізної руди на суму 800 млн грн накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майно російського олігарха передано у комерційне користування до АРМА. Отримані кошти підуть на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося, минулого тижня арештували 166 тисяч тонн залізної руди кремлівського олігарха Усманова на 1,8 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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