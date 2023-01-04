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Христофор Колумб
Індекс вартості фрахту Baltic Dry впав на 17,5% на перших торгах 2023 року
09:39 04.01.2023 |
Індекс вартості фрахту Baltic Dry, який відстежує ціни на морські перевезення насипних і навалочних вантажів по всьому світу, за підсумками перших торгів, що почався, впав на 17,5% - до 1250 пунктів, що є мінімальним рівнем з кінця листопада.
Це рекордне денне зниження показника, повідомляє Trading Economics.
Вартість оренди суден класу capesize, які зазвичай використовують для транспортування залізняку та вугілля, у вівторок впала на 27,7%. Ціна фрахту кораблів класу panamax, якими перевозять, зокрема, зерно та вугілля, зменшилася на 6,3%.
Обидва показники опустилися до найнижчих позначок за останні чотири місяці.
За підсумками 2022 року індекс Baltic Dry втратив 31,7%, що стало найсуттєвішим річним спадом з 2015 року.
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