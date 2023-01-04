Фінансові новини
- |
- 04.01.23
- |
- 00:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна планує створити мінімальний запас нафти для внутрішнього ринку
23:37 03.01.2023 |
Україна планує у 2023 році створити законодавчу базу для проведення реформи Державного резерву, що передбачає формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів для постачання на внутрішній ринок.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
«У 2023 році буде створено законодавчу базу, аби провести реформу Державного резерву, зокрема, це питання стосується формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів із метою забезпечення безперервного її постачання на внутрішній ринок. Держава продовжить інвестувати у збільшення власного видобутку газу, аби забезпечити в цьому питанні повну енергетичну незалежність», - зауважив прем'єр.
Він зазначив, що актуальними залишаються плани щодо декарбонізації енергетики та "зеленої" трансформації.
«Війна зробила ці виклики ще більш нагальними. Будемо активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій», - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, ціни на нафту знижуються у вівторок, 3 січня, на тлі побоювань щодо спаду в глобальній економіці й зниження попиту на енергоносії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
ТОП-НОВИНИ
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Україна планує створити мінімальний запас нафти для внутрішнього ринку
|Україна будуватиме розгалужену мережу укриттів у межах пішохідної доступності
|Шмигаль анонсував створення єдиних державних компаній у сфері землі, води та лісу
|Кабмін затвердив мінімальний розмір гарантійної частки об'єктів, що будуються
|Додаткові гарантії для імпортерів е/е дадуть змогу зменшити кількість абонентів, яких відключають - Міненерго
|Мінфін зміг розмістити військові облігації після свят на 1,1 мільярда
Бізнес
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті