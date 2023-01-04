Україна планує створити мінімальний запас нафти для внутрішнього ринку

Україна планує у 2023 році створити законодавчу базу для проведення реформи Державного резерву, що передбачає формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів для постачання на внутрішній ринок.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

«У 2023 році буде створено законодавчу базу, аби провести реформу Державного резерву, зокрема, це питання стосується формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів із метою забезпечення безперервного її постачання на внутрішній ринок. Держава продовжить інвестувати у збільшення власного видобутку газу, аби забезпечити в цьому питанні повну енергетичну незалежність», - зауважив прем'єр.

Він зазначив, що актуальними залишаються плани щодо декарбонізації енергетики та "зеленої" трансформації.

«Війна зробила ці виклики ще більш нагальними. Будемо активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій», - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, ціни на нафту знижуються у вівторок, 3 січня, на тлі побоювань щодо спаду в глобальній економіці й зниження попиту на енергоносії.