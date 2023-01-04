Шмигаль анонсував створення єдиних державних компаній у сфері землі, води та лісу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував створення єдиних державних компаній у сфері природних ресурсів.

"Ми не змінюємо підхід щодо зменшення ролі держави в економіці. Тому зберігаємо курс на приватизацію. Водночас у деяких секторах держава буде активним гравцем насамперед через чутливість цих секторів для питань національної безпеки", - сказав прем'єр на засіданні уряду у вівторок.

Такими секторами він назвав землю, воду та ліси.

"У 2023 році будемо рухатися шляхом створення єдиних державних компаній у сфері трьох стратегічних ресурсів: землі, води та лісів. Замість розпорошеності, яка породжує корупцію, - уніфікація та суворий контроль за діями менеджерів", - сказав Шмигаль.