Схема на митниці на 5 мільярдів: CБУ провела 30 обшуків через махінації з податками при експорті зерна

Служба безпеки (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрила злочинну схему із розкрадання коштів при експорті українського зерна.

Як повідомляє пресцентр СБУ, до організації схеми причетні більше 10 високопосадовців, у тому числі заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

"Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні млн грн", - наголошується у повідомленні.

За даними слідства, для реалізації схеми її учасники задіяли понад 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них організатори схеми скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.

"Щоб "заплутати" торговельні ланцюги і уникнути сплати обов'язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї "фірми-прокладки" до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон", - пояснюють у СБУ.

За даними слідства, співробітники БЕБ завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Державну митну службу.

"Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон. Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах", - уточнили у СБУ.

Своєю чергою у пресслужбі БЕБ уточнили, що загальні орієнтовні збитки внаслідок роботи цієї схеми за 2022 рік, за умови недекларування доходу від згаданих експортних операцій у вигляді несплати податків, аналітики оцінюють в 5,2 млрд грн.

В рамках розслідування справи було проведено 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів, за їх підсумками правоохоронці виявили чорнові записи, документи в електронному вигляді та мобільні телефони із доказами проведення оборудки.

Наразі кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

"Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, визначення точних збитків держбюджету і притягнення винних до відповідальності", - додали в СБУ.