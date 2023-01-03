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З січня страхові виплати, включаючи лікарняні і декретні, здійснює Пенсійний фонд України
17:00 03.01.2023 |
З 1 січня страхові виплати здійснює Пенсійний фонд України.
Про це йдеться у повідомленні ПФ, передають Українські Новини.
Організаційна модель соціального страхування зазнала змін.
Відтепер уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України.
З 1 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", відповідно до якої страхові виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме не Фонд соціального страхування України, а Пенсійний фонд України.
По суті, змінюється орган, що буде забезпечувати такі виплати.
Отже, відтепер Пенсійний фонд України виплачуватиме:
🔹 допомогу по тимчасовій втраті працездатності ( "лікарняні");
🔸 допомогу по вагітності і пологах ("декретні");
🔹 допомогу на поховання застрахованим особам, в т. ч. потерпілим на виробництві;
🔸 одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їх сімей.
Попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, розміри цих виплат для громадян зберігаються, а розмір деяких - навіть збільшується.
Якщо у застрахованих осіб виникатимуть питання щодо страхових виплат, вони вже можуть звертатися за консультацією до спеціалістів будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або Контакт-центру Пенсійного фонду України.
З 1 січня 2023 року набув чинності Закон України від 21.09.2022 № 2620-X "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", яким передбачено приєднання Фонду соціального страхування України (ФССУ) до Пенсійного фонду України.
Пенсійний фонд України та його територіальні органи є правонаступниками ФССУ і виконують функції з управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.
Як установа, що має найбільш розгалужену мережу територіальних органів та є держателем і адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності (складової частини реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), Пенсійний фонд України відтепер здійснює:
- призначення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до Закону;
- профілактику нещасних випадків на виробництві;
- проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем та реєстрів;
- контроль за використанням страхувальниками страхових коштів.
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