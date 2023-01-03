Кабмін дозволив ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів

Кабінет Міністрів України дозволив на період дії воєнного стану ввозити безпілотні літальні апарати від донорів без оформлення гарантійних листів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі в п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Рішенням встановлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України безпілотних літальних апаратів та їхніх частин цивільного призначення та подвійного використання від донорів (у значенні закону України "Про гуманітарну допомогу") здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.