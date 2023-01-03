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Кабмін збільшив граничну чисельність працівників апарату Мінрозвитку на 114 осіб

16:50 03.01.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України збільшив на 114 державних службовців граничну чисельність працівників апарату Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у вівторок, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Зазначеним рішенням також виключено позицію, якою було встановлено граничну чисельність співробітників відомства у кількості 383 осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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