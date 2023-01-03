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АНАЛІТИКА

Відшкодування ПДВ в Україні у 2022 році впало на 47% за зниження самого податку на 5,4%

16:30 03.01.2023 |

Економіка

 

Обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у 2022 році становив 84,6 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів у вівторок, що з урахуванням даних про виконання держбюджету-2021 на сайті Нацбанку означає скорочення відшкодування на 47%, або 75,1 млрд грн.

За даними Мінфіну, надходження ПДВ із вироблених в Україні товарів минулого року становило 298,5 млрд грн, що лише на 5,4%, або 17 млрд грн, менше за показник роком раніше.

У результаті з урахуванням відшкодування "внутрішній" ПДВ приніс держбюджету-2022 213,9 млрд грн, що на 37,3%, або 58,1 млрд грн, більше, ніж держбюджету-2021.

Як повідомлялося, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Якщо в січні воно становило 18,5 млрд грн і в лютому 12,1 млрд грн, то в березні - 0,8 млрд грн, а у квітні та травні повністю було відновлено і відновилося лише в червні, коли було виплачено 9,5 млрд грн .

У липні відшкодування знову зупинилося, однак потім у серпні сума виплат становила 9,4 млрд грн, у вересні - 1,6 млрд грн, у жовтні - 10,9 млрд грн, а у листопаді рекордні 13,6 млрд грн, після чого у грудні знизилася до 8,2 млрд грн.

Водночас бізнес останнім часом збільшив кількість скарг на блокування відшкодування ПДВ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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