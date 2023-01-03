Фінансові новини
- |
- 03.01.23
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Державні запозичення до бюджету-2022 сягнули 1,26 трильйона гривень
15:21 03.01.2023 |
Державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - грудень 2022 року становили 1261,1 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.
"За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2022 рік склали 1261,1 млрд грн, або 67,3 % від запланованих на цей період", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 666,9 млрд грн, у тому числі, в іноземній валюті - 103,9 млрд грн (2,1 млрд дол. США та 980,6 млн євро).
При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд грн, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України - 400 млрд грн.
У Мінфіні зазначають, що, крім цього, для збільшення статутного капіталу ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 30 млрд грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 21 грудня 2022 №1415.
Із зовнішніх джерел, за даними міністерства, залучено 564,2 млрд грн.
Платежі з погашення державного боргу за 2022 рік становили 448,6 млрд грн (99,4% плану), платежі з обслуговування - 156,5 млрд грн (94,7% плану).
Як повідомляв Укрінформ, державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - листопад 2022 року становили 1 097,6 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Схема на митниці на 5 мільярдів: CБУ провела 30 обшуків через махінації з податками при експорті зерна
|З січня страхові виплати, включаючи лікарняні і декретні, здійснює Пенсійний фонд України
|Кабмін дозволив ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів
|Кабмін збільшив граничну чисельність працівників апарату Мінрозвитку на 114 осіб
|Відшкодування ПДВ в Україні у 2022 році впало на 47% за зниження самого податку на 5,4%
|Мінфін у I кв.-2023 щотижня пропонуватиме ОВДП у гривні від 6 міс. до 2 років та двічі запропонує ОВДП у доларах на 6 міс. і рік
Бізнес
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті