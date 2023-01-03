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АНАЛІТИКА

Державні запозичення до бюджету-2022 сягнули 1,26 трильйона гривень

15:21 03.01.2023 |

Економіка

 

Державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - грудень 2022 року становили 1261,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

"За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2022 рік склали 1261,1 млрд грн, або 67,3 % від запланованих на цей період", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 666,9 млрд грн, у тому числі, в іноземній валюті - 103,9 млрд грн (2,1 млрд дол. США та 980,6 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд грн, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України - 400 млрд грн.

У Мінфіні зазначають, що, крім цього, для збільшення статутного капіталу ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 30 млрд грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 21 грудня 2022 №1415.

Із зовнішніх джерел, за даними міністерства, залучено 564,2 млрд грн.

Платежі з погашення державного боргу за 2022 рік становили 448,6 млрд грн (99,4% плану), платежі з обслуговування - 156,5 млрд грн (94,7% плану).

Як повідомляв Укрінформ, державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - листопад 2022 року становили 1 097,6 млрд грн.
 

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