Прем'єр Шмигаль має 9 штатних радників, 12 на громадських засадах, 2 помічниць

У прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля працюють дев'ять штатних радників, дві помічниці та 12 радників на громадських засадах.

Згідно з відповіддю департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у прем'єра працюють штатними радниками: Ганна Жохова (призначена 13 березня 2020 року), раніше - начальник відділу з питань юридичного забезпечення міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях; Тимур Саламаха (призначений 5 березня 2020 року), раніше - радник на громадських засадах депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Максима Ткаченка, у VII та VIII скликаннях Верховної Ради - помічник депутата Антона Кіссе, був також радником Шмигаля на попередній посаді; Олена Котлярова (призначена 17 березня 2020 року), раніше - керівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи директорату з питань місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України.

Радниками глави уряду також працюють: Тамара Гусейнова (призначена 22 жовтня 2021 року), раніше - радник Шмигаля на громадських засадах; Василь Ковальчук (призначений 17 листопада 2020 року), раніше - позаштатний радник у Держагентстві з управління зоною відчуження; Людмила Годун (призначена 14 грудня 2020 року), раніше - помічниця Шмигаля; Валентина Москаленко (призначена 5 травня 2020 року), ексзаступник міністра розвитку громад та територій; Тарас Сиротинський (призначений 29 квітня 2020 року), колишній президент громадської спілки "Національна асоціація дорожників України", колишній заступник голови правління ПрАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", раніше - радник на громадських засадах; колишній головний спеціаліст експертної групи з питань моніторингу та контролю діяльності місцевих держадміністрацій директорату територіального та місцевого розвитку секретаріату уряду, раніше помічниця прем'єра Ольга Лугач (4 січня 2022 року).

Радниками на громадських засадах прем'єра працюють: член наглядової ради "Укрнафти", колишній член наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко (призначена 21 травня 2020 року); виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап (призначений 21 квітня 2020 року); колишній міністр соціальної політики Марина Лазебна (призначена 20 липня 2022 року); колишній заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Луфер (призначений 17 липня 2020 року); Юрій Бойко (призначений 13 липня 2021 року); Павло Кучер (призначений 19 жовтня 2020); Ігор Маслов (призначений 24 березня 2020 року); Ірина Новікова (11 лютого 2022 року); Вікторія Пода (призначена 20 березня 2020 року); Сергій Стефурак (призначено 17 березня 2020 року); Ірина Шевченко (призначена 17 липня 2020 року); Андрій Щеп'як (призначений 19 березня 2020 року).

Крім того, у Шмигаля є дві помічниці: Ольга Супрунець (призначена 4 лютого 2021 року) та Аліна Голубнич (призначена 27 січня 2021 року).

"Зазначені помічники та радники, окрім радників на громадських засадах, є працівниками апарату прем'єр-міністра України, створеного з метою організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення здійснення відповідною службовою особою повноважень", - йдеться у відповіді.

