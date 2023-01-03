ЄБРР компенсує бізнесу витрати на релокацію підприємств

Релокований бізнес може отримати до 30 тис. євро компенсації за переміщення потужностей у безпечні регіони.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості України у Телеграмі, передає Укрінформ.

Наголошується, що український малий та середній бізнес, який релокований у більш безпечні регіони України, може подати заявки на виплату компенсації за переміщення.

«Розмір до 30 тис. євро на одну компанію. Допомога також включає гранти на загальну суму 2,4 млн євро», - йдеться в повідомленні.

Термін подання заявок - до 31 січня 2023 року. Подати заявку можна за посиланням.

Проєкт запроваджений за підтримки ЄБРР і фінансування Швейцарії та США у межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР.

Як повідомлялося, із початку повномасштабного вторгнення росії з Луганщини до інших регіонів України релоковано 15 переробних підприємств, які відновили діяльність.