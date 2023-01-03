Кабмін створив комітет із питань відновлення України на чолі з міністром Кубраковим

Кабінет міністрів України затвердив створення нового урядового комітету з питань відновлення країни, розвитку громад, територій та інфраструктури на чолі з віце-прем'єр-міністром з відновлення, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

Про це йдеться в постанові уряду №1445 від 23 грудня 2022 року.

Як повідомляється, до складу новоствореного комітету також увійшли міністр Кабінету міністрів, міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів, заступники міністрів аграрної політики, економіки, енергетики, фінансів, юстиції, цифрової трансформації, а також заступник міністра з питань реінтеграції та міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Крім того, документом визначено компетенції віцепрем'єр-міністра щодо відновлення з урахуванням об'єднання міністерств інфраструктури та розвитку громад та територій, а також врегульовано повноваження у разі відсутності віцепрем'єр-міністра щодо відновлення. Так, у разі відсутності такого його повноваження здійснює віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації.